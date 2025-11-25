台中車站建站120週年 台鐵推噶瑪蘭威士忌原桶酒「台中驛紀念酒」

慶祝台中車站建站120週年，台鐵公司推「台中驛紀念酒」。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕為慶祝台中車站建站120週年，台鐵公司推出噶瑪蘭威士忌客製台鐵「台中驛紀念酒」，採用不勾兌的原桶酒，限量300組，11月27日於台鐵夢工場指定門市限量開賣。

台鐵公司先前推出過2支車站紀念酒，第一支是「高雄驛紀念酒」，選用台灣菸酒公司紅酒；第二支「台南驛紀念酒」，是台灣菸酒公司燒酒。

第三支是這次推出的「台中驛紀念酒」，選用噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒，該款曾獲2015年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards)「世界最佳單一麥芽威士忌」的國際大獎殊榮。

台中車站自日治時期建造，是台鐵七大經典車站之一。台鐵公司附業營運處科長蔡毓敏表示，噶瑪蘭取用宜蘭縣員山鄉優質水源，也是日韓觀光客來台首選，所以這次選擇噶瑪蘭作為合作對象，為台中車站推出紀念酒。

蔡毓敏說明，過去兩款車站紀念酒大約是1000至1200瓶，一推出就秒殺，每瓶售價約3000元以下；這次採用不勾兌的原桶酒，數量更少僅有300瓶，預估搶購情況會更加激烈，售價5500元，每人每次限購兩組。

販售門市及數量，台鐵夢工場台北旗艦店60組、花蓮店50組、台東店10組；台鐵便當販賣店台北2號店60組、台中店60組、高雄販賣台60組。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

