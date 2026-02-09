台中車站行動電源突自燃！鐵警籲民眾購買合格產品確保安全

鐵路警察局台中分局台中分駐所今（9）日上午10點50分接獲通報，台鐵台中站北邊剪票口發生旅客背包內行動電源自燃事件。警方立即派員趕赴現場處理，所幸事件迅速獲得控制，無人受傷及設備損毀。

台鐵台中站北邊剪票口9日上午發生旅客背包內行動電源自燃事件。（圖／警方提供）

經警方調查，一名41歲張姓男子在出站時，背包內未開啟使用的行動電源突然因不明原因自燃。現場清潔人員立即使用滅火器將火勢撲滅，避免了災情擴大。

鐵路警察局針對此事件特別提醒民眾，購買行動電源時應認明經濟部標準檢驗局檢驗標章，確保產品符合安全標準。在搭乘火車時，行動電源應放置在視線可及範圍內隨身攜帶保管。

鐵路警察局針對此事件特別提醒民眾，購買行動電源時應認明經濟部標準檢驗局檢驗標章，確保產品符合安全標準。（圖／警方提供）

警方表示，若民眾發現行動電源出現冒煙、異味或過熱等異常情形，應立即停止使用並通知列車人員，共同維護列車運輸安全，避免類似意外再次發生。

