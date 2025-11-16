台中車站街友再傳憾事！62歲男倒臥超商前離世 路人驚見報警

台中驚見街友倒臥超商外，62歲男子明顯死亡熱心路人嚇急報警。（圖／報系資料照）

台中火車站周邊長期受街友聚集問題困擾，15日下午再度傳出街友倒斃街頭的事件，引發社會關注，台中市中區一處超商門口驚見1名男子仰躺在地，身體完全靜止，路過民眾原以為他只是休息，沒想到靠近一看竟毫無動靜，嚇得立刻報警求助，然而街友已悄然離世。

台中市警察局第一分局指出，事件發生於下午 14 時 17 分，1名熱心民眾路過中區某超商，遠遠看見1名街友倒臥在地上姿勢不尋常，民眾心生警覺，上前查看後發現對方沒有反應，立即撥打 119，請消防隊及警方到場，救護人員到場後，立刻依程序檢查生命徵象，卻確認這名 62 歲傅姓男子已無呼吸與心跳，屬明顯死亡情況，因此未進行送醫。警方其後封鎖現場，交由鑑識人員展開勘查。

根據初步調查，傅男身上並無外傷、血跡或任何打鬥痕跡，排除外力造成的可能性。警方研判死因較可能是疾病或身體突然狀況引發的意外死亡。警方透過指紋資料比對確認身分後，已聯繫家屬到場處理後續事宜，家屬對死因並無異議。

第一分局表示，警方已同步聯繫台中市政府相關福利單位與禮儀公司，協助死者完成後續程序，希望讓傅男得以妥善善終。此外，警方也強調，這起事件再次暴露出弱勢族群的生活困境，街友在缺乏資源與醫療照護的情況下，生活風險極高，往往一旦身體出狀況便來不及求援。

地方民眾則感嘆，台中車站周邊近年街友人數上升，不僅生活環境惡劣，健康狀況更無人關注。也有居民呼籲市府應加強社福介入，避免類似憾事一再上演。全案目前已報請台中地檢署檢察官相驗，以確認最終死因。

