台中車站街友增加 民代要求市府跨局處強勢介入

台中車站街友增加，議員陳雅惠要求市府，跨局處強勢介入。（圖：陳雅惠提供）

台中車站街友問題惡化，議員陳雅惠表示，根據市府最新統計，街友佔比，五年間從16%飆至31%，陳情量突破400件，髒亂、便溺、治安死角全面爆發，批評市府處理失衡，要求跨局處強化管理、全面改善。

為解決台中車站街友衍生環境髒亂與治安亂象，市府20日舉行「114年台中車站市容暨治安議題研商會議」，由副秘書長張大春主持，市府交通、建設、警察、環保、衛生、勞工，及社會等相關局處代表出席。簡報中指出，台中車站列冊街友人數，五年間從47人攀升至127人，占全市比例，由16％增至31％，為近年最高。今年前三季，台中市街友相關陳情達420件，其中車站就佔154件，主要集中在「遊民很多、環境髒亂、便溺臭味、治安死角、鬥毆咆哮」等問題 。

列席關心的議員陳雅惠說，社會局雖增加外展關懷、通報處理及5處服務據點，但簡報中明確指出「街友重返現場佔用空間」依然嚴重，單靠社會局無法有效改善。她要求交通局與警察局同步介入，明確劃設禁止躺臥、禁止露宿區域並提高巡邏密度，避免車站成為治安盲區。

針對市府推動的自主清潔措施，目前僅招募2名露宿者協助日常清潔，陳雅惠認為，規模過小，無法反映在整體環境改善，應擴大至車站外圍髒亂點並提升清潔頻次。陳雅惠說，市府提出的就業方案，多為短時工時，難以協助街友真正脫離街頭；應與清潔隊、場站及友善企業合作，提供固定工時、穩定薪資的職缺，才能形成完整的脫貧路徑。陳雅惠表示，台中車站治安事件頻傳，呼籲市府跨局處全面動起來，不能再讓車站成為市民心中的不安地帶。（寇世菁報導）