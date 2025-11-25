台中車站驚傳旅客落軌！遭撞擊「滿手血」列車一度延誤
台中火車站今（25）日下午5時許發生落軌事件，一名婦人落軌遭列車撞擊，所幸意識清楚，頭部有撕裂傷，送醫治療，列車也一度延誤40分鐘。
這起事件發生在下午下班時刻，台鐵指出，台中火車站班次135列車在1號月台發生事故，鐵路警方接獲台鐵通報火速到場，將女乘客拉出車底送醫，所幸人意識清醒。
據悉，婦人卡在列車和月台縫隙中，滿手都是鮮血，所幸救起後立即送醫診治，至於事故原因還有待進一步釐清。
