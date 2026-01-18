台中車站驚傳跳軌！夫妻吵架大鬧「雙雙跳下月台」…火爆畫面曝光

記者吳泊萱／台中報導

台中車站發生跳軌案件，男子酒後與妻子吵架，為了撿東西跳下月台。（圖／爆料公社）

台中車站第一月台發生跳軌案件，昨日（17日）晚間9時許，一名岩姓男子酒後與妻子陳女起口角，夫妻二人背包及手機不慎掉落鐵軌，不料二人竟分別跳下月台撿拾，嚇壞目擊民眾。警方到場後立刻將岩男拉上月台，由於岩男情緒十分激動，當場被施以管束，警方訊後依違反鐵路法將二人函請交通部裁罰。

男子酒後與妻吵架，在月台跳軌大鬧，還亂扔手機。（圖／爆料公社）

昨日（17日）晚間9時45分許，台中車站第一月台出現夫妻吵架跳軌畫面，整個過程全被民眾拍下，只見穿黑衣的岩姓男子（46歲）跳下月台，在鐵軌間邊走邊飆罵三字經，隨後撿起一支手機，扔向月台另一側，站務員見狀立即上前制止。

妻子為了撿手機，也跳下另一側月台。（圖／ling_153devil授權提供）

而同一時間，岩男的妻子陳女（44歲）為了撿被丟出的手機，也跳下另一側月台，夫妻二人同時在兩側鐵軌上走動，離譜畫面讓目擊民眾全看傻眼。

夫妻吵架大鬧台中車站，二人為了撿背包、手機，雙雙跳下月台。（圖／ling_153devil授權提供）

隨後鐵路警察到場，將岩男拉上月台，但岩男因酒醉情緒十分激動，持續咆哮，為了避免發生危險，員警當場對岩男實施管束。鐵警表示，因夫妻二人違規侵入鐵路路線，已依鐵路法第57條第2項及第70條第1項規定，函請交通部裁處，依法可處1萬元至5萬元罰鍰。

鐵路警察局呼籲，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法裁罰，如遇有需要協助事項可告知台鐵公司人員或通報警方到場協助處理。

不良行為，請勿模仿！

