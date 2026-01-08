台中車輛停放未熄火向前滑動 碰撞3人6機車

（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中崇德殯儀館內今天發生1輛未熄火停放的車子向前滑動事故，警方表示，滑行車輛碰撞3名行人外，還波及停放在現場的6輛機車，其中1名行人全身擦挫傷送醫治療。

台中市警察局第二分局說明，中午11時27分許接獲民眾報案，指稱台中崇德殯儀館內發生車輛事故，現場疑有人受傷，立即派遣線上巡邏警力前往查處。

員警到場了解發現，自小客車駕駛陳姓男子（23歲）將車輛停放於殯儀館內通道後下車，當時車輛雖已拉起手煞車但未熄火，車輛隨後不明原因向前滑動，進而碰撞3名行人，另波及現場停放的6輛普通重型機車，造成車身不同程度損壞。

警方表示，3名行人分別多處擦挫傷、手腳擦挫傷、自述腹部不適但無明顯外傷等，3人均意識清楚、無生命危險，其中1人由救護人員送往中國醫藥大學附設醫院進一步治療，其餘傷者均留在現場處理後續事宜。

員警依法對陳姓駕駛實施酒測，結果顯示無酒駕情事，陳男則表示，下車前已拉起手煞車，警方說，後續將調閱殯儀館內監視器影像，以釐清事發原因與經過。

由於事故發生地點非屬道路範圍，警方表示，且受傷民眾及車主均暫不提出告訴，員警現場向當事人說明相關權益後，依非道路交通事故程序完成處置。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，無論是否位於道路範圍內，停車時仍應確實熄火、拉緊手煞車，並確認車輛完全靜止後再行離開，特別是在行人往來頻繁的場所，更須提高警覺，避免因一時疏忽造成他人受傷或財物損失。（編輯：龍柏安）1150108