台中車輛當街遭砸 警逮犯嫌初判債務糾紛

（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市南區五權南路8日晚間發生車輛玻璃遭毀損事件，警方初判與金錢債務糾紛有關，9日下午查獲涉案的顏姓男子到案，詢後依恐嚇及毀損等罪嫌移送偵辦。

台中市第三警分局今天透過文字稿表示，8日晚間10時接獲報案，有民眾稱車子停放在路邊，卻遭不明人士毀損，車輛擋風玻璃均因重擊破裂。

警方獲報後隨即調閱周邊監視器畫面及訪查相關人員，初步研判疑與金錢債務糾紛有關；經比對現場相關跡證後，鎖定一部涉案自小客車追查，9日下午3時30分許查獲疑涉案的顏姓男子到案。

警方初步了解，顏男與車主間疑似有新台幣20多萬的金錢糾紛，8日晚間顏男持大破壞剪前往砸車。全案詢後依恐嚇及毀損等罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。（編輯：蕭博文）1150209