台中軍人創「炮兵團」分享未成年偷拍片！檢方偵結起訴

台中25歲劉姓軍人涉持有成年、未成年性影像，上傳群組、販售牟利。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 台中市一名25歲的劉姓軍人，2023年3月將從通訊軟體下載未成年性影像，販售給惡名昭彰的「創意私房網站」，藉此獲利3700元，同時還將影像分享到自己創立的「199梯炮兵團」群組，台中地檢署今偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

檢方指出，劉姓軍人從手機通訊軟體Telegram下載、持有檔案「KEVIN原創1-3集」性影像，在2023年3月間，將該批性影像，傳給「創意私房網站」管理員「老馬」，由該管理員上架販售給不特定人，獲利3700元。

廣告 廣告

隨後劉男又從通訊軟體下載未成年性偷拍影像，2024年6月間創立「199梯炮兵團」群組，將手機的未成年性偷拍影像，分享到群組內。包括「中山女高廁拍」、「中壢家商」等，供加入群組的人下載觀賞。

檢方今日偵結，劉男落網後已坦認犯行，全案依違反兒少性剝削條例、刑法販售猥褻物品及意圖營利無故散布性影像等罪起訴，劉的犯意各別、行為互殊，建請分論併罰，全案聲請簡易判決處刑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高鐵台南站首例民眾落軌身亡！網：人生第一次搭倒著開高鐵

多線通車 客流量大增！新北市捷運警察隊正式成軍 投入逾百警力