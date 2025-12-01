台中轉運站標線髒到看不清！ 民眾慘摔骨折獲國賠30萬

台中一位民眾在搭乘火車後，於公車轉運站不慎踩空，導致左手橈骨骨折。他指出，轉運站的月台標線因污垢而與車道融為一體，且當時燈光不足，讓他無法清楚辨識。雖然交通局認為並無管理缺失，但法院檢測發現該處的明亮度不符合規定，最終裁定台中市政府需賠償30萬元。

去年4月13日下午1時，邱姓民眾搭乘火車抵達台中車站後，乘坐電梯至一樓公車轉運中心，走向C月台與公車道的連接處，月台邊緣的黃色標線斑駁且不易辨識，導致他一腳踩下20公分的落差，摔倒在馬路上，導致左橈骨遠端粉碎性骨折等傷害，事後提出提出國賠申請，要求賠償54萬8039元及精神慰撫金42萬元，並強調若燈光更明亮，事故可能不會發生，但遭到拒絕，遂提起訴訟。

法院認為，轉運站月台的原設計照度應為75到150Lux，但實際測得的平均照度僅有59.86Lux，顯示照明管理存在缺失，並與受害者受傷有直接因果關係。原告在事故發生時，月台的燈光不足且標線已經嚴重退色，未能有效警示行人，顯示被告對公共設施的管理存在缺失。

法院指出，根據國家賠償法第3條第1項規定，公共設施管理不善應負賠償責任。最終，法院判決被告應支付原告賠償金額30萬2351元及利息，並駁回原告其餘的訴求。

交通局表示，月台的照明容易受到天候及開燈數量的影響，並將持續檢查相關設施以改善候車環境的照明。他們目前尚在考慮是否提出上訴。

