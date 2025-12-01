台中轉運站標線髒到「與車道融為一體」害摔 法院判市府賠償30萬

記者陳佳鈴／台中報導

邱女抵達台中火車站後，步行至地下公車轉運中心C月台準備轉乘。不料在月台與公車車道交界處因視線不清，未注意到足足20公分的落差，一腳踩空重摔到車道。(圖/翻攝判決書內容)

台北邱姓女子日前南下台中旅遊，卻因公車轉運站月台燈光不足、警示線幾乎退色，踩空20公分高低差而重摔骨折。邱女提出國家賠償後，台中地方法院委託專業單位實施照度鑑定，結果顯示該處光線明顯低於標準、站台標線更髒到「與車道融為一體」。法院最終認定市府交通局管理不當，判賠30萬2351元。

當日邱女抵達台中火車站後，步行至地下公車轉運中心C月台準備轉乘。不料在月台與公車車道交界處因視線不清，未注意到足足20公分的落差，一腳踩空重摔到車道。送醫後確診左橈骨遠端粉碎性骨折，並接受手術與長期復健。

廣告 廣告

邱女指出，事故現場燈光昏暗，應為明亮黃色的月台邊緣標線斑駁、長期未維護，已髒到完全看不出界線；且無任何警語或提醒，才導致她誤判地勢。她因此向台中市政府交通局求償54萬餘元。

事故現場燈光昏暗，應為明亮黃色的月台邊緣標線斑駁、長期未維護，已髒到完全看不出界線。(圖/翻攝判決書內容)

交通局則抗辯，事發時間為下午一點多，光線充足，月台兩側又有自然採光，標線並不存在辨識困難情形，否認有設置或管理疏失。

然而，中院委託京鴻公司實測照度後發現，該月台照明設計應符合車站月台平均照度75至150 Lux，但現場測得僅49.51至65.48 Lux，平均僅59.86 Lux，遠低於標準，顯示照明維護確有缺失。

此外，依規定月台邊緣標線須使用黃色CNS 1333第18號色樣，但現場照片顯示線條嚴重退色、被污損覆蓋，與車道幾乎融為一體，已完全喪失警示功能，確實可能讓行人無法察覺落差。

法院認定市府在照明與標線維護上均未達標，對事故需負主要責任。考量邱女醫療費、交通費、工作損失等共12萬7千多元，以及精神慰撫金25萬元，合計37萬7千多元；但邱女未留意腳下落差，也有部分過失，法院裁定自行負擔20％責任，市府最終須賠償30萬2351元。

更多三立新聞網報導

埋伏砍殺夜店大亨夏天倫 北市警逮1名男子 行兇動機釐清中

才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫

宏福苑大火關鍵「害命棚網」來自山東 港媒：找嘸合格檢測報告

宏福苑大火增至146死！火場內部照首曝光 室內全毀成焦黑廢墟

