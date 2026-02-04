台中轎車失控撞2車 駕駛昏迷.乘客雙腿骨折送醫

中部中心 ／中部綜合報導

台中太平區凌晨3點多發生自撞車禍，一輛轎車，沿著太平光興路行駛，不曉得什麼原因，整輛車疑似沒煞車，先衝撞路邊貨車，接著又衝到對向車道，撞上停在路邊的轎車，造成乘客受傷，駕駛傷勢嚴重腦出血，有沒有毒駕或酒駕情況，必須抽血檢測。









白色轎車先撞路邊貨車又衝到對向車道撞轎車。（圖／翻攝畫面）





白色轎車高速失控撞上路旁藍色貨車揚起煙塵，貨車前衝偏移，失控的轎車又衝對向車道，撞上轎車，驚天巨響，附近鄰居都出來查看。凌晨三點多，台中太平光興路上往一江橋方向，轎車莫名失控自撞，猛烈的衝撞力道，肇事車輛車頭嚴重扭曲變形，幾乎成了一團廢鐵，車上乘客雙腳骨折，駕駛則昏迷，消防隊員到場透過切割器材將受困傷者救出送醫。

沒剎車？！台中轎車連撞２車 駕駛昏迷、乘客雙腿骨折送醫

猛烈撞擊力道 白色肇事車輛車頭幾乎毀了。（圖／翻攝畫面）









車禍碰撞現場，留下大量散落的車體零件和車殼碎片，所幸車禍沒有波及無辜路人，駕駛腦出血昏迷頭部重創送醫救治，有沒有酒駕或是毒駕的情況，都要抽血確認，才能釐清肇禍原因。





