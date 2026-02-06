台中轎車猛撞分隔島秒彈飛「四輪朝天」駕駛命大脫困 驚悚畫面曝光

記者林意筑／台中報導

張男開車自撞分隔島造成轎車翻覆。（圖／翻攝畫面）

台中市東區驚傳翻車事故！今（6）日下午3時許，有輛白色轎車行經進化路，通過精武路口時因不明原因自撞左側的中央分隔島，轎車瞬間彈飛翻覆，四輪朝天仰躺在道路中。警消人員獲報趕抵，發現駕駛已自行脫困，所幸僅受輕傷無大礙。

張男自撞左側中央分隔島，導致車輛瞬間彈飛。（圖／翻攝畫面）

今日下午3時8分許，60歲張男駕駛轎車沿進化路中間車道行駛，行經精武路口時因不明原因，猛力自撞左側的中央分隔島，導致車輛瞬間彈飛，四輪朝天仰躺在道路中。事故發生時發出巨響，吸引附近民眾查看，紛紛驚呼「到底是怎麼做到的」。

車輛自撞後瞬間彈飛，四輪朝天仰躺在道路中。（圖／翻攝畫面）

隨後警消人員獲報趕抵，發現張男已自行爬出車外，無受困，不過也因事故造成手部擦挫傷，但男子拒絕送醫，後續警方針對張男進行酒測，無酒駕情事，至於肇事原因尚待事故分析鑑定。

