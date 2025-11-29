台中轎車疑酒駕衝撞路旁汽機車 翻覆路中四輪朝天

高雄市 / 綜合報導 高雄街頭出現離奇一幕！一輛轎車車身傾斜、車牌還歪掉，行駛起來搖搖晃晃，沒想到行經鬧區時，轎車又追撞前方停等紅燈的車輛，奇怪的是警方到場發現，轎車右前車輪胎皮消失，只剩下輪框，追問之下駕駛才說出，原來他在國道上就先自撞分隔島，車輪只剩輪框沒有輪胎，但他還是一路開進市區。銀色轎車車身向右傾斜，車牌螺絲脫落歪斜，行車不太穩定，所以駕駛開得好慢，沒想到來到鬧區路段，前車正在停等紅燈，他沒保持車距又追撞上去，目擊附近店家說：「就聽到(前車)女生講說下來，下來這樣，沒有看到人(後車駕駛)，然後撞擊力也沒很大啊，(轎車)前面板金已經掉下來了，原本就掉下來了。」畫面被民眾拍下，只見轎車追撞廂型車保險桿脫落，更誇張的是，他的右前車輪胎皮消失，只剩下輪框，民眾說：「頭一次看到(只剩輪框)。」事發在昨(26)日，當時李姓男子開車行經高雄三民區，因為沒保持安全距離，追撞前方廂型車，只是這一撞力道沒很猛啊，胎皮怎麼會憑空消失，警方進一步追問，駕駛聲稱原來在更早之前，他就已經在國道上自撞分隔島，導致前輪胎皮飛了，沒想到他竟然一路開下市區，又發生二次事故，在國道上是否涉及肇事逃逸，警方將依法究辦。民眾說：「不可能啊，對不對，這樣有時候他(駕駛)沒怎樣，別人會怎樣，輪胎不見還能開到這裡，真的是很神奇的一件事情。」機車行鄭老闆說：「剎車剎不住，那剎下去會打滑，它沒有輪胎跟地下的摩擦力度。」三民二分局民族所所長朱家宏說：「車輛設備輪胎的部分不穩妥，且未依規定保持前車、後車車距，最高可處新台幣7200元以下罰鍰。」胎皮都飛了，卻硬著頭皮開進市區，失控發生二次事故，等於把自己跟其他用路人，都推向危險邊緣。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前