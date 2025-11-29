華視

台中轎車疑酒駕衝撞路旁汽機車 翻覆路中四輪朝天

台中市 / 綜合報導

台中凌晨一輛白色轎車高速衝撞路旁的轎車，隨後又撞擊一旁的摩托車。

肇事白色轎車輪軸斷裂，後擋風玻璃噴飛，車內安全氣囊都爆開，直接翻覆在路中間四輪朝天，並且在路面擦出十多公尺的痕跡，可見當時撞擊力道強大。遭撞的轎車則是半邊車身嚴重凹陷，根據 被撞轎車 表示，肇事駕駛為一名年輕女性，車輛翻覆之後女性駕駛自行爬出車外，還在一旁路邊嘔吐，疑似酒駕，隨後肇事車主被救護車送走。

