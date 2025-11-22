台中辦肺癌防治園遊會 推公費LDCT與反毒反詐
記者徐義雄／台中報導
台中市政府衛生局二十二日響應國際扶輪三四六一地區扶輪日於台中市民廣場舉辦「遠離肺癌，擁抱健康」及宣導反毒反詐活動。結合園遊會、衛教闖關及互動體驗，吸引市民參與。
衛生局長曾梓展說，肺癌多年蟬聯國人癌症死因首位，台中市一一三年肺癌標準化死亡率為每十萬人口二十點二，略低於全國。
肺癌早期多無明顯症狀，常見警訊包括：持續性咳嗽、久咳不癒、咳痰或咳血、胸悶胸痛、呼吸困難、體重減輕及容易疲倦等，民眾易忽略。透過胸部低劑量電腦斷層（LDCT）進行肺癌早期篩檢，是最有效的偵測方式。
衛生局一一一年起配合國民健康署推動公費 LDCT，公費篩檢對象為具肺癌家族史(二等親)四十五至七十四歲男性或四十至七十四歲?性;重?吸菸五十至七十四歲吸菸史，每兩年補助一次。
今年七月起與國際扶輪 三四六一地區合作，擴大年輕高風險族群（肺癌家族史三十至三十九歲女性、三十至四十四歲男性，以及三七至四十九歲、提供一次性補助。
倡議肺癌防治外，與市府警察局合作進行反毒反詐宣導。透過衛教攤位與互動體驗，向市民傳達肺癌篩檢、毒品危害及詐騙防範訊息。
