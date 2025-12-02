台中把關食安 全面下架全聯藥檢超標台灣鯛魚排

【記者陳世長台中報導】全聯高雄路竹中正店販售的「台灣鯛魚排」，日前被高雄市政府檢驗出含動物用藥「恩氟林羧酸（enrofloxacin）」，台中市政府食安處表示，經查台中市有11家全聯門市進貨同一批次產品，市府(1)日獲報後立即派員稽查，該11家門市共進貨624包，其中612包已售出，12包已下架回收，食安處後續將針對水產品全面擴大稽查抽驗，維護民眾食品安全。



食安處說明，「恩氟羧酸（enrofloxacin）」是一種動物用抗生素，屬於合法動物用藥，但未核准使用於水產品，若不當使用可能造成人體腸胃不適，嚴重恐影響腎功能；民眾如有購買到問題產品，可持原發票和原商品，至原購買門市辦理退換貨或退現，如查獲全聯未下架回收，將依違反食安法規定，處3萬到300萬元罰鍰。



為確保消費者權益，食安處已要求全聯依「食品安全衛生管理法」及「食品良好衛生規範（GHP）」，強化源頭管理，包括確認原料合法性、確實保存進出貨紀錄、落實自主品質控管，確保產品可追溯、責任可追查。



食安處呼籲，市府每年都會針對賣場、傳統市場、餐飲業及食品加工廠等通路進行稽查及抽驗，請業者務必遵守法令規範，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。



食安處補充，民眾如對食品安全有疑慮，可撥打1999或透過人民陳情整合平台反映，食安處獲報將盡速辦理，與市民一起把關食安；市府也將與中央及各縣市政府保持即時通報合作，以「跨區聯防」守住共同的食安防線。