台中追芬普尼蛋流向 楓康、全聯及2蛋商預防性下架

彰化牧場雞蛋驗出農藥芬普尼超標，流向全台9縣市。（本報資料照片）

彰化牧場雞蛋驗出農藥芬普尼超標，台中市食安處追查流向，確認問題蛋已流入楓康超市、全聯及本地兩家蛋商，目前均已完成預防性下架。南投縣部分則全流向全聯，已完成下架回收總計457盒（4570顆）。

其中楓康超市共下架三品項，包括「鮮健盤蛋」481台斤、「鮮健四日鮮蛋」122盒及「鮮健巨的卵（白殼雞蛋）」20盒，其餘部分已售出。全聯福利中心則預防性下架「富翁洗選蛋」147盒及「香草園洗選蛋」949盒，進貨總量仍待回報。

另有兩家私營蛋行分別進貨，55籃（1100台斤）已售出約九成；另一家則是進貨160籃（3200台斤）則已全數售罄。食安處強調，已全面追蹤問題蛋來源與流向，確保市售蛋品安全。

南投縣衛生局指出，依彰化衛生局通知，查察所有下游（全聯），下架回收總計457盒（4570顆）。

