台中透天厝凌晨竄火8旬翁獲救 兒葬身火窟

深夜驚傳奪命火警！台中市潭子區一處透天厝29日凌晨2點多突然起火，猛烈火勢不斷從2樓竄出，鄰居急忙敲門示警。消防人員趕抵後，雖順利救出一名8旬老翁，但他60多歲的兒子仍不幸命喪火場。

這起火警發生在今日凌晨2點多，附近居民先是聽見磁磚爆裂聲，外出查看後，赫然發現對面透天厝二樓已陷入火海，猛烈火舌伴隨濃煙不斷從屋內竄出，幾乎吞噬整個二樓，嚇得挨家挨戶敲門，叫醒熟睡中的鄰居緊急逃生。

房子燒成一片焦黑，消防人員獲報趕抵現場撲火。圖／台視新聞

消防人員一路鳴笛趕抵現場後，順利在一樓救出一名80多歲的蓮姓老翁，火勢也在約20分鐘後獲得控制，但不幸的是，老翁60多歲的兒子被發現在二樓前側房間床上，已明顯死亡。至於詳細起火原因，仍待進一步調查釐清。

