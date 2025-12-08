台中這區可望增一席議員 「北屯人」陳柏惟未鬆口

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中人口最多的北屯區，民進黨台中市黨部主委許木桂預估，明(2026)年議員席次有望從6席變7席，各黨積極展開布局，泛綠陣營傳出戶口在北屯的前立委陳柏惟，將重返政壇征戰議員，陳柏惟向本報說，暫不對這個議題發言，他不管在哪個位置都可以愛台灣。

民進黨在台中市議會共有24席，台中市黨部上月19日搶先拍板，明年議員提名32席，拚議員席次擴展，而在國民黨方面，有4人表態選北屯，包括仁和里長張永漢、盧秀燕立委時期秘書顏建程、現任議員陳成添交棒的運動局專員吳宗學，及立法院副院長江啟臣前秘書許育璿。

陳柏惟去年6月在北屯區自宅，開「陳總理髮院」直播剃光頭，被傳出有意參選，陳柏惟說，暫不對這個議題(參選)發言，沒有設定自己一定要在哪裡，對他來講，如果愛台灣，不管在哪個位置都可以愛台灣。

