台中這家簡餐便當光靠招牌炸雞腿就破千好評！外皮酥脆到極致，肉汁飽滿不乾柴，一試成主顧

石蜜園簡餐便當，台中北區健行路上、中國醫周邊美食。石蜜園簡餐便當在Google評論上有破千則好評，雖然看起來只是普通的便當店，但光靠雞腿飯就深受饕客喜歡，每到正餐時段常常要排隊，餐點好吃，只是價格每人接受度不同。隔壁有家平價的泰式料理~好泰泰餐酒館，喜歡泰式料理、看運動賽事的，可以參考看看。

石蜜園便當店是台中北區健行路上的便當老店，靠近中國醫藥大學商圈。旁邊的三佳早點也是台中知名早餐老店，以前妮妮布魯讀中國醫的時候，雖然比較常去美德街、永興街覓食，但偶爾也是會來吃三佳早點。坦白說，學生時期比較少吃石蜜園，因為價格相對負擔較重~以前都是吃美德街與大德街轉角口的便當店(現在已收)，當時只要是學生，就能用50元買超大雞排便當，老闆真的很佛心，妮妮常這樣一餐當兩餐吃。

後來吃石蜜園時，已經是畢業後開始工作的事了~那次來購買時，當天下著大雨，依舊很多客人排隊～

後續再回訪，只要是正餐時段依舊人潮很多，而且很特別的是，大家很習慣外帶，少部分客人內用

妮妮中午11點半前來買，雖然人很多，不會等很久

石蜜園 2025菜單

便當種類選擇沒有一般店家多種

不過剛這幾樣就是經典中的經典

第一次來的可以參考牆面上菜色照片

(價格依上面那張圖片為主)

不管你是內用、外帶、電話預訂，都是在同一個窗口排隊、付錢。外帶的話，會詢問要選熱湯還是多多。

內用點了現炸雞腿飯和梅干扣肉飯

現炸雞腿飯

主菜+內用是三樣配菜+湯和白飯，白飯上會灑柴魚鬆，如果不要的話，點餐時要先告知。

炸雞腿可是石蜜園的人氣招牌

幾乎每個客人都會點到

雞腿排帶有骨頭，炸到外皮香酥脆口

裡面卻保有肉汁也不會過柴，很好吃

外帶回家的炸雞腿便當，也沒有因為熱氣悶住而影響口感太多

雖然和普通便當店的雞腿飯相比，貴個10~20元，但因為很好吃，很久沒吃還會想念的那種，可說是值得啦!

現炸排骨飯

外帶的便當有4樣配菜，辣蘿蔔乾和柴魚鬆可以選擇加或不加。

排骨飯也是滿多熟客推薦的品項，外皮和雞腿一樣炸的相當酥脆好吃~不過厚度算是一般。

梅干扣肉飯

石蜜園的梅干扣肉是走切片路線

看似很豐腴肥嫩，但其實不會有膩口感

帶點鹹鹹甜甜的滋味，搭配梅干剛好

石蜜園的主菜真的都滿好吃、炸功相當厲害，不管是雞腿、排骨的外皮都相當酥脆好吃，而且白飯也香Ｑ好吃，只是價格上每人接受度不同，不過，正餐時段排隊人潮依舊頗多喲！妮妮布魯是滿喜歡炸雞腿的，是久久沒吃會想念的那種。

店家的規矩很多，像是固定配菜不能挑菜、沒有飯少或是淋滷汁等客製化服務、電話預訂只接受當下時段、不接受先點餐後結帳等規定，我們覺得有先講清楚說明白，有辦法接受的人在排隊購買便當，互相尊重很重要。

石蜜園

地址：台中市北區健行路432號

電話：04-2231-2169 (週日休)

營業時間：11:00~13:30，17:00~19:30

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記