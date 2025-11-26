台中這家麥當勞爆用可疑清潔液？ 詹江村跨界求證 答案讓網友炸鍋

麥當勞有員工用內用杯喝飲料後消化灼傷，疑似使用違法清潔液，桃園市議員詹江村得知此事後，親自致電麥當勞關心。（圖／本報資料照片）

台灣麥當勞2023年推出內用飲料杯，可以重複清洗使用，以達到環保的目的。不料，外傳麥當勞清潔液疑違反規定，員工使用杯子喝飲料時感覺不適，就醫診斷是消化道灼傷？對此，國民黨桃園市議員詹江村親自致電麥當勞，卻得到一連串踢皮球的答案，引發風波。

詹江村今（26）日在臉書發文，點名麥當勞不要迴避，針對有沒有使用違反法令規定的清潔液，因此造成員工食道灼傷一事做出回應。詹江村說明此事起因是，台中麥當勞新大雅店有員工使用店內杯子喝飲料之後，感覺奇怪且不舒服，向幹部反應被嗆：「妳覺得奇怪，幹嘛還一直喝？」、「休息一下就好」；該名員工回家後越來越不舒服，當天晚上送急診，醫生診斷為消化道灼傷。家屬質疑，麥當勞可能使用違法清潔液，才會造成員工灼傷。

詹江村自曝，他親自打電話給台中麥當勞新大雅店，詢問麥當勞主管是否有這個員工？主管表示要交由總公司回應；他繼續追問：「有沒有這件事？」主管同樣回答，要由總公司回應。隨後又詢問對方直稱名字、有沒有報請台中衛生局調查，怎料得到的答案千篇一律，都是「由總公司回應」。

有員工使用內用杯喝完飲料後，感覺身體不適。（示意圖／麥當勞提供）

貼文曝光後，引來許多網友痛批，「乾脆公佈這位主管姓名」、「有這種主管真的很好笑，這種回覆問題方式，一個小學生就可以回答了」、「這怎麼跟在質詢官員一樣推給別人就好了」、「請勞工局去勞檢」。

