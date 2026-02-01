台中這里土地公廟決議豪發新生兒2萬補貼 鼓勵青年移居拚生育

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯區七期旁、人口最少的龍潭里，里內福德宮信徒大會決議，1月起補貼里內每名新生兒2萬元，福德宮主委賴清煌說，「我們里有一半是農田，不是很大的里」，鼓勵年輕人搬進來生孩子，父母設籍屆滿1年就可申領，也敦促立法機關儘速通過生育補助。

中央大幅提升生育補助每胎新生兒發放10萬元，由於總預算未通過尚未實施，民進黨台中市議員陳淑華1日趕往龍潭里福德宮信徒大會，驚訝里民相當關心生育政策，陳淑華說，聽到監事江儒軒、主委及里長提議「每名新生兒補助2萬元，感動到眼淚要掉下來」，這樣等總預算過關，龍潭里每名新生兒就有12萬元補助。

龍潭里是西屯區人口最少里，里內人口僅1200多人，福德宮主委賴清煌說，宮廟善款來自四方，本應奉獻給社區居民，鼓勵「少年仔」搬進里內生小孩。

龍潭里融合舊有農村景觀與現代重劃區開發，里民說，社區有一半是「種田的」，另一半為重劃區大樓，當地曾積極爭取台中大巨蛋選址，也由於「單元二」重劃區開發及商圈外溢效應，居民平均年所得從91萬提升至154.8萬台幣，成為台中新興「百萬所得里」之一。

