台中這間不限時餐廳開到凌晨4點，披薩起司爆量、吃完還有霜淇淋招待

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這間不限時餐廳位於西區五權西一街的 肝新 YOUNG LIVERS，店名真的超有梗，直接挑明了就是要陪大家熬夜。最厲害的就是從早上十點一路營業到凌晨四點，不管是想吃早午餐還是深夜想找個地方chill都很適合。

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

店家就開在轉角處，附近都有收費停車格很方便，只是車多要停到就要碰運氣

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

店面在二樓，一樓、三樓有刺青店。半開放式廚房，還好沒有太多的油煙味

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

店面環境，靠窗戶的座位很多人都在用電腦或是看書

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

我們有訂位，被安排在靠牆那邊

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台中｜肝新 YOUNG LIVERS

店面中間有沙發區，播放免費電影很棒，晚上應該很有氣氛

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

有很大的冰箱，裡面有很多晚上才能喝的飲料

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

哈～這個角落很不錯，可以拍照打卡

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

三樓也有陽台區，但夏天實在太熱，白天無法久坐

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

菜單（攝於2026.04）

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

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掃描QR code點餐再到櫃檯結賬

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

美式咖啡：冰涼順口且不苦澀，帶著淡淡的果酸香氣，搭配味道濃郁的義大利麵或披薩非常解膩

拿鐵：咖啡豆焦苦口味明顯，奶味比較沒有那麼重。斑馬咖啡杯很好看很吸睛

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

蝦仁蔬菜烘蛋

烘蛋外皮帶點焦香，內餡則是吃得到脆口蔬菜和脆彈蝦仁，口感濕潤度剛好，是道非常推薦的開胃料理，只是3個當中有一個底部比較偏鹹有和店員反應

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

裡面有完整的蝦肉，讚讚

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

生火腿芝麻葉披薩

長方形的擺盤，起司給的超多會牽絲。生火腿的鹹香與芝麻葉的清爽微苦簡直是絕配，披薩餅皮有厚度，口感適中沒有特別偏軟或偏脆

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

會牽絲的pizza就是讃，我們是偏愛芝麻葉的這掛，所以不介意它的特殊菜味XD

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

蒜香奶油蝦義大利麵

些微的蒜香味配上裹滿了奶油香氣的麵條，麵量蠻多的吃起來有一種黏黏的口感，調味不會太重吃完算是有飽足感，蝦子還算彈牙

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

只是麵條不知道是因為奶油，比較都黏在一起，不然這盤義大利麵還蠻好吃

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

蝦肉很新鮮，玉米筍也是新鮮脆口

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

蝦蝦已經去殼，只有頭尾留下

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

招待霜淇淋

餐後的驚喜小確幸，霜淇淋奶香味十足底下還有玉米脆片，冰涼的口感幫這一餐做了最完美的點綴

台中｜肝新 YOUNG LIVERS

不限時咖啡廳一直是台中人很愛的餐廳之一，尤其是他們從早上十點一路營業到凌晨4點，所屬難得的餐廳，難怪叫做肝新XD 店內是一個 LGBTQ+ 友善空間，也有沙發區可以看看電影。他們位於美術館附巷弄的二樓，附近也有公車站牌和收費停車場，地理位置不錯唷！

肝新 YOUNG LIVERS

地址：台中市西區五權西一街115-1號2樓

電話：04 2372 0398

營業時間：10:00-04:00 ; 週一二公休

IG：https://www.instagram.com/younglivers.inc/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘