台中通過史上最高總預算 議員促市府追加預算普發現金

台中市多名議員要求市府普發現金。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會今三讀通過明年度總預算，歲入公務預算1836.67億元，加計附屬單位收入為902.79億元，共2739.46億；多名市議員強調，台中明年度總預算史上最高，連嘉義市都已通過加碼普發現金6000元，台中市沒理由發不出來，議員陳俞融提臨時動議，要求盧市府應評估提普發現金追加預算送議會，議長張清照裁示，請市府研究辦理。

台中市政府仍表示，中央補助削減、重大建設經費需求高峰及景氣不確定性，目前市府財政並無可支應普發現金餘裕，市府將持續以「財政紀律」為原則，在不影響市政推動與民生照顧的前提下研議開源節流方案，未來若財政轉佳、年度收支允許，仍會本於照顧市民立場，審慎評估普發現金的可行性。

市議員陳俞融指出，嘉義市政府日前正式通過提案，不排擠公共建設，宣布加碼普發市民每人6000元現金，台中市號稱全台第二大城，盧市府卻對普發現金保持沈默，嘉義市人口僅約26萬都能「還稅於民」，台中市明年度通過的總預算案史上新高，更別提明年另將獲得中央史上最高額的財源挹注，台中擁有比嘉義市更充裕的財政、更龐大的稅收，「嘉義能，為何台中不能」。

陳俞融指出，嘉義市長黃敏惠說面對國際關稅變動與天災衝擊，普發現金是為了「強化民眾消費韌性」，過去嘉義普發2000元就成功帶動營利事業銷售額成長9.56%，證明直接發現金比市府勞師動眾辦要抽獎、手續繁瑣的購物節，更能直接幫助到基層市民與在地攤商。

議員陳淑華也批，盧秀燕有錢砸錢在包裝個人，卻沒有錢來普發現金跟市民分享，盧秀燕一直自誇台中市的財政很好，嘉義市都要普發6000元，請盧秀燕市長把購物節的錢省下來普發現金。

包括議員陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁等均表示，市府既然財政自稱這麼好，就更該把錢花在市民身上；與其砸大錢辦購物節做包裝，不如學嘉義市一樣，把資源真正回饋給市民。

