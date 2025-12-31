《台中通》準備1500家名店優惠 陪你歡樂迎新年

記者張秉淞／臺中報導

跨年元旦假期即將到來，除了參加歡慶活動外，民眾也能透過《台中通 TCPASS》提供超過1,500家特約店家帶來的超值優惠，為旅遊、購物與休憩增添更多美好體驗。中市府數位局特別彙整「跨年特約店家優惠」，整合在地特色商家與人氣品牌，民眾只要前往特約店家消費並出示數位市民虛擬卡，即可享有專屬折扣與限定好禮，陪大家一路歡樂倒數、優惠迎新年。

市府數位局長林谷隆今（31）日表示，《台中通》APP整合超過2,600項市政與生活服務，並串聯1,500多家特約店家，已成為市民生活中不可或缺的數位小幫手。此次配合跨年及元旦連假，特別精選多家特約店家推出限定優惠，讓市民在安排跨年行程、規劃元旦假期時，都能享有更便利、更實惠的專屬福利。

林谷隆指出，只要於跨年元旦期間至《台中通》特約店家消費並出示數位市民虛擬卡，即可輕鬆享受優惠，其中包括「森年文創有限公司」全品項享95折優惠；「熊介巧」出示數位市民虛擬卡來店即送小禮物；「9號肉干」購物享95折，送禮享折扣；「瓦屋桌遊休閒館」購買桌遊滿千即享9折優惠，為假期聚會增添更多歡樂時光。

此外，喜愛文創與特色商品的民眾也別錯過，於「BUBU ART BUDDY 藝術夥伴商店」出示數位市民虛擬卡即可獲得來店禮；「正昇豆腐乳」消費滿2,000元即贈1瓶陳年豆腐乳；「鞋寶觀光工廠」DIY系列商品享95折優惠，親子同樂又有紀念價值；「芭娜娜毛孩良品」則推出購物95折優惠，用品一次補齊，與毛孩一起迎接新的一年。

數位局表示，除跨年與元旦活動外，市府同步推出「台中Hi8 全城開趴」慶典計畫，串聯歲末至春節8大指標性活動與跨局處主題活動，讓全城處處充滿「8」的驚喜巧思。

跨年元旦來臺中！ 超狂《台中通》準備1,500家名店優惠陪你歡樂倒數。（中市府數位局提供）

瓦屋桌遊休閒館，出示數位市民虛擬卡，購買桌遊滿千享9折。（中市府數位局提供）

正昇豆腐乳，出示數位市民虛擬卡-當場消費滿2000元以上即贈送1瓶陳年豆腐乳。（中市府數位局提供）

9號肉干，出示數位市民虛擬卡，享95折。（中市府數位局提供）

bubu art buddy藝術夥伴商店，出示數位市民虛擬卡，即贈來店禮。（中市府數位局提供）

森年文創，出示數位市民虛擬卡，消費全品項95折。（中市府數位局提供）