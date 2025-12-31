台中通1500特約店跨年 出示虛擬卡享優惠

▲bubu-art-buddy藝術夥伴商店-出示數位市民虛擬卡，即贈來店禮(圖／數位局提供2025.12.31)

[NOWnews今日新聞] 跨年與元旦連假將至，台中市政府數位治理局今（31）日宣布，為提升民眾旅遊與購物體驗，數位市民平台「台中通 TCPASS」特別彙整全台超過1,500家特約店家優惠。民眾只要在連假期間前往特約商家消費，並出示「台中通」數位市民虛擬卡，即可享有專屬折扣或限量好禮，陪大眾從跨年一路熱鬧歡慶到新年。

數位局長林谷隆表示，「台中通」APP目前已整合超過2,600項市政與生活服務，串聯全台1,500多家特約店家，已成為市民與遊客不可或缺的數位助手。針對此次跨年連假，數位局特別精選人氣文創、伴手禮及親子景點，讓大家在規劃跨年行程時，能以更實惠的價格享受台中的城市魅力。

廣告 廣告

林谷隆指出，只要於跨年元旦期間至「台中通」特約店家消費並出示數位市民虛擬卡，即可輕鬆享受優惠，其中包括「森年文創有限公司」全品項享95折優惠；「熊介巧」出示數位市民虛擬卡來店即送小禮物；「9號肉干」購物享95折，送禮享折扣；「瓦屋桌遊休閒館」購買桌遊滿千即享9折優惠，為假期聚會增添更多歡樂時光。

此外，喜愛文創與特色商品的民眾也別錯過，於「BUBU ART BUDDY 藝術夥伴商店」出示數位市民虛擬卡即可獲得來店禮；「正昇豆腐乳」消費滿2,000元即贈1瓶陳年豆腐乳；「鞋寶觀光工廠」DIY系列商品享95折優惠，親子同樂又有紀念價值；「芭娜娜毛孩良品」則推出購物95折優惠，用品一次補齊，與毛孩一起迎接新的一年。

數位局表示，除跨年與元旦活動外，市府同步推出「台中Hi8 全城開趴」慶典計畫，串聯歲末至春節8大指標性活動與跨局處主題活動，讓全城處處充滿「8」的驚喜巧思。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中跨年交通懶人包 捷運接駁、公車延班、交管

暖心及時雨 賴順仁攜手翔愛協會捐200萬助弱勢生

深耕偏鄉幸福交通 台中小黃公車獲好評