台中逢甲商圈設非法性交易場所 男警喬裝扮嫖客潛入取信

台中警方日前查獲一處打著「同志交友會館」實為色情交易場所。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台中警方日前查獲一處打著「同志交友會館」實為色情交易場所。台中警方為潛入蒐證不惜裸身假扮嫖客，待時機成熟，持搜索票登門查緝，當場查獲2名男客及一名姚姓負責人。

台中第六警分局於去年接獲情報，指西屯區逢甲商圈一處透天厝，表面看似經營男性交友休憩空間，實際卻收取每人約500元的入場費，提供消費者在館內自由從事色情活動。

警方調查發現，該場所透過通訊軟體Telegram刊登「私密空間」及各種鹹濕關鍵字作為廣告，吸引男性顧客上門。警方為進一步掌握事證，事前指派3名員警，赤裸上身喬裝假扮嫖客進入場所觀察，確認其提供包廂空間、播放色情影片，並備有保險套、潤滑液及相關情趣用品，供顧客從事色情活動。

廣告 廣告

經多日蒐證，警方日前持搜索票前往查緝，當場查獲44歲的姚姓業者及兩名男客。警方於現場查扣不法所得及業者工作用手機，以及店內提供給客人使用的保險套、潤滑液、蒙面面具等證物。警方詢後依妨害風化、違反社會秩序維護法等罪送辦。





查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中男直播競拍玉石遇詐騙 警銀聯手成功攔阻匯款

太平山區驚見頭顱遺骸 資深員警憶失蹤案破10年懸案