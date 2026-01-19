台中逢甲夜市爆有「攝狼」 網見疑似偷拍手法全嚇傻

有網友在Threads爆料，指台中逢甲夜市有「攝狼」出沒，可見有位男子鞋帶綁著疑似攝影鏡頭的機器。（翻攝Threads／@z_wm1）

有網友昨（18）日在Threads爆料，指台中逢甲夜市有「攝狼」出沒，原po曬出錄影蒐證的畫面，可見有位男子鞋帶綁著疑似攝影鏡頭的機器。這篇po文曝光後，至今已累計破百萬人次觀看，原po也補充提到，今（19）日早上已報警處理。

有網友昨天在Threads貼出一篇爆料文章，內容提到晚上8點在逛逢甲夜市時，發現有位身型高大的男子突然靠近他的女友，原po覺得不對勁馬上叫女友走過來一點，後來原po就發現該名男子疑似將攝影機綁在鞋子上面。

原po還提到，自己拿起手機錄影仔細確認，結果放大一看真的就是攝影鏡頭。至於當下為何沒有喝止跟報警處理，原po補充表示，「我怕打不過他，也怕叫警察來的時候他跑了，或消滅證據了。」原po今天在留言區更新進度，強調今天早上已報警處理。

許多人看到男子疑似偷拍的手法後，紛紛傻眼湧入留言，「很明顯就是鏡頭！」「真的有夠噁……謝謝你發出來」「變態真的很多欸」「明目張膽成這樣，夠扯」「不可思議 會不會以前我們都不知道 在公共場所不知道被拍過幾回了」「天啊😦我上次去逢甲也有遇到一模一樣的事！」

