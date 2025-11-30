台中連5年必比登名店「木公麥面」 11／30熄燈

超大塊的牛肉鋪在麵上，搭配小白菜、青蔥，讓人看了口水直流。（圖／東森新聞）





台中東區的木公麥面營業7年多，深受饕客喜愛，連續5年登上必比登推薦名單。但業者在臉書宣告，11月30日正式熄燈歇業，因為租約到期，加上目前的店址很難停車，已經影響到附近鄰居。消息一出讓饕客大喊太可惜，趕在最後的營業日再吃一次。

用餐時間到，店裡坐滿人，外頭也都是排隊民眾，有的坐、有的站等叫號，就是要吃這一碗。超大塊的牛肉鋪在麵上，搭配小白菜、青蔥，讓人看了口水直流，一口麵一口熱湯吃下肚，冷冷的天整個人都暖了起來。

廣告 廣告

除了牛肉麵，這也是招牌，熱騰騰的餛飩麵上桌，讓人看了口水直流，拿出手來比一比，整碗麵比手還大，超滿足。這是位於台中東區的知名麵食餐廳「木公麥面」，但臉書卻公告11月29日、30日是最後營業時間。

排隊民眾：「之前吃過2、3次，是覺得因為他每年都有必比登，所以應該是不錯啦，所以他今天是最後一天，幸好有來買最後一次，吃不到就可能會懷念，看影片懷念這個味道。」

趁著關店前，不少民眾營業時間到，陸續上門排隊。木公麥面2019年開業，店名是松麵分拆而來，營業7年多，因為人手不足，一個禮拜營業2天，從4點到9點共8小時。2021年開始連續5年登上米其林必比登名單，除了主食麵類，各種滷味小菜也是饕客的最愛。

收店消息一傳出，民眾都覺得好可惜捨不得，但為何收店？原因是這樣。木公麥面老闆詹先生：「最主要原因，是因為這邊停車非常不方便，因為沒有停車場，然後（附近停車場）比較遠，大部分客人都會停路邊，所以會造成鄰居的不方便，常常會來請客人移車，那其實客人吃東西也會覺得有壓力，所以主要是順著租約到期，然後停車不方便這樣子。」

考慮到停車不易以及租約到期，必比登名店確定結束營業，但老闆也說未來有機會，會以新面貌亮相。好味道何時重新回歸不知道，饕客只能把握最後機會再吃一次。

更多東森新聞報導

GU新北分店「開7年將熄燈」 最後營業日曝光

回憶又-1！屏東不二家內埔店12/25熄燈 老闆曝原因

人氣火鍋「湯之城安樂店」熄燈 「阿公老闆」退休 饕客：晴天霹靂

