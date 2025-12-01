台中連5年必比登「木公麥面」收攤！業者親曝原因

生活中心／李明融報導

《米其林指南》必比登推薦名單是多數老饕心中最具公信力的探索美食指標，對於店家來說，拿到這項殊榮也是提升店內生意最好的方式之一，不過近期台中一間連續5年登上必比登推薦名單的「木公麥面」，業者在臉書公告11月30日正式熄燈歇業，他透露因租約到期，加上目前的店址很難停車，已經影響到附近鄰居，才做出這樣的決定，消息曝光之後，讓大批老饕錯愕不已，對此，業者也強調「木公麥面」並未結束，只是暫時告別。

木公麥面PO出公告表示，因租約到期宣布暫時歇業。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）位於台中市東區富貴街的知名麵食店「木公麥面」，自2019年開業以來，憑藉招牌牛肉麵、餛飩麵及滷味小菜留住大批顧客的胃，這間店也自2021年開始，連續5年榮登《米其林指南》必比登推薦名單。儘管每週僅營業2天、每天只開店4小時，依舊有大批顧客願意抽出時間，到場排隊享用美食，不過業者近期公告11月30日無預警發布歇業公告，「我們沒有被疫情擊倒，只是雖然捨不得，但得暫時休息了」。

木公麥面的招牌牛肉麵，擄獲大批老饕的胃。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）

店家進一步透露原因「隨著知名度增加，客人愈來愈多，但也衍生停車問題，對鄰居住戶產生困擾，剛好趁著租約到期，是時候改變，愜意的步調節奏、有氣質的氛圍、傳承好滋味是我們的初衷」，業者補充強調，並非完全結束，只是暫時告別，未來有機會，會以新面貌亮相。消息曝光後，不少民眾把握關店前把握品嘗美食的最後機會；不只「木公麥面」，同日歇業的還包括彰化鹿港經營30年的老字號冰店「歇腳亭冰城」，由於地主要收回進行建案，於是作出不續租決定。店家也表示將另尋新址，盼日後以更佳方式回歸。

