台中連5年必比登「木公麥面」收攤！業者親曝原因
生活中心／李明融報導
《米其林指南》必比登推薦名單是多數老饕心中最具公信力的探索美食指標，對於店家來說，拿到這項殊榮也是提升店內生意最好的方式之一，不過近期台中一間連續5年登上必比登推薦名單的「木公麥面」，業者在臉書公告11月30日正式熄燈歇業，他透露因租約到期，加上目前的店址很難停車，已經影響到附近鄰居，才做出這樣的決定，消息曝光之後，讓大批老饕錯愕不已，對此，業者也強調「木公麥面」並未結束，只是暫時告別。
木公麥面PO出公告表示，因租約到期宣布暫時歇業。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）位於台中市東區富貴街的知名麵食店「木公麥面」，自2019年開業以來，憑藉招牌牛肉麵、餛飩麵及滷味小菜留住大批顧客的胃，這間店也自2021年開始，連續5年榮登《米其林指南》必比登推薦名單。儘管每週僅營業2天、每天只開店4小時，依舊有大批顧客願意抽出時間，到場排隊享用美食，不過業者近期公告11月30日無預警發布歇業公告，「我們沒有被疫情擊倒，只是雖然捨不得，但得暫時休息了」。
木公麥面的招牌牛肉麵，擄獲大批老饕的胃。（圖／翻攝自「木公麥面」臉書）
店家進一步透露原因「隨著知名度增加，客人愈來愈多，但也衍生停車問題，對鄰居住戶產生困擾，剛好趁著租約到期，是時候改變，愜意的步調節奏、有氣質的氛圍、傳承好滋味是我們的初衷」，業者補充強調，並非完全結束，只是暫時告別，未來有機會，會以新面貌亮相。消息曝光後，不少民眾把握關店前把握品嘗美食的最後機會；不只「木公麥面」，同日歇業的還包括彰化鹿港經營30年的老字號冰店「歇腳亭冰城」，由於地主要收回進行建案，於是作出不續租決定。店家也表示將另尋新址，盼日後以更佳方式回歸。
原文出處：連5年必比登「木公麥面」突宣布熄燈！業者揭「非關生意原因」老饕錯愕不捨
更多民視新聞報導
中配「爽領普發一萬」！遭要求「承認一事」嗆聲拒絕
反悔時間大縮水！LINE「一功能」將改成1小時
日本流感「地圖一片紅通通」！前台大醫：恐再創紀錄
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 14 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 22 分鐘前
TANK移植心肝後同框Ella 狀態曝光「身形消瘦、黑眼圈明顯」
歌手TANK（呂建忠）罹患先天性心臟病淡出歌壇近10年，今年4月宣布成功完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康的他，已經開始重啟演藝事業，不過日前現身前師姐Ella的演唱會時，氣色略顯疲態，讓不少粉絲再度擔憂他的健康狀況。中時新聞網 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 13 小時前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 20 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
徐若熙「搶人大戰」顯見台灣棒球「暴風式」成長！韓媒憂心：韓國棒球不妙了
體育中心／綜合報導中職味全龍「龍之子」在今年休賽季後宣布挑戰旅外，讓日、美職棒積極表態有意「搶人」，最後徐若熙也傳出落腳日職軟銀鷹，獲得3年總值超過15億日圓的大約；而根據美國《The Athletic》自由球員排行榜，名列第34名的徐若熙排名甚至還超越金河成，也讓韓媒相當憂心台灣棒球的「暴風式」成長，更直言：「未來台灣和韓國在國際賽的差距可能越來越大。」FTV Sports ・ 4 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
學生當面提問賴清德「中國會不會打來」？黃揚明曝他回應：把自己人設變成說話不算話
總統賴清德日前提出1.25兆元國防特別預算，並在29日於今周刊總統與青年論壇活動中表示，「如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。」對此，媒體人黃揚明於節目《新聞大白話》直言，「早就該去了」。 黃揚明表示，賴清德競選期間承諾，若勝選將至立法院國情報告，但至今都未赴立院，執政黨並強調立委不可質......風傳媒 ・ 14 小時前
節目突喊卡！陳揮文「被離職」 王定宇曝疑似因「這個」
即時中心／林韋慈報導19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，主持人陳揮文在節目中向聽眾告別後，也在29日凌晨在臉書許親自透露內幕，表示自己並非主動離職，而是「被離職」。對此，民進黨立委王定宇表示，陳揮文在民進黨執政的十年間，從未少過批評，但節目始終未受影響；如今國民黨主席鄭麗文剛上任，陳便被換掉，他暗示此事可能與陳近期批評鄭麗文「親共」的言論有關。民視 ・ 1 天前
下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度
降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前