台中逾20年進口車變火球 薑母鴨店顧客都圍觀

銀色進口轎車火舌不斷竄出，一路往車內蔓延。（圖／翻攝自Threads@goeasongogo）





17號凌晨12點半，台中西屯文心路三段，發生一起火燒車事件，車子瞬間變成一團大火球，剛好就在薑母鴨店旁邊，一堆顧客都跑出來看。消防緊急到場滅火，這是一台超過20年的進口老車，駕駛說車子開到一半，發現車頭開始冒出火煙，嚇得他趕緊棄車逃命。

深夜馬路中央，一輛銀色進口轎車火舌不斷竄出，一路往車內蔓延，熊熊烈火越燒越旺，火焰直衝而上，高度超過兩公尺，還往旁邊蔓延，濃煙直衝天際，甚至飄到高架上。更驚險的是，火燒車旁仍有機車騎士經過，距離火源只有幾公尺，高溫熱浪就在眼前，讓人捏把冷汗。

廣告 廣告

消防、救護人員到現場後，趕緊拉水線控制火勢，就怕延燒到路中綠化植栽跟周遭店家。

事情就發生在17號凌晨12點25分，台中西屯文心路三段。駕駛車開到一半，發現引擎室開始冒火星，趕快跑出來打119，緊接著火就從車頭延燒到車內。消防到場僅花不到20分鐘，就將火勢撲滅，幸好無人員傷亡。

而火燒車就發生在薑母鴨店前方，店家門口站滿人，大家都在注意火勢變化，都擔心被火焰或爆裂物波及到，現場氣氛相當緊張。這台進口轎車是2000-2006年間生產，已經是20多年的老車，究竟是電線短路或油管老化，詳細原因還要再釐清。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

台塑發重訊！3員工吸入化學氣體 高雄林園廠局部停工

快訊／北捷驚魂！行充冒煙「車廂煙霧瀰漫」捷運人員自行撲滅

貴族小學爆腸病毒感染 醫師家長涉隱匿引公憤

