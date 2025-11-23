台中逾3千車位免費 爆占用亂象

台中市停車位一位難求，全市設置逾5萬個路邊停車格，卻有7501個、約1成5的車格未收費，尤其一中街、中區、西區等原市區核心地段仍有3276格不收費，遭民眾「以車換車」長期占用，周轉率低。交通局表示，會檢討未收費車格的使用狀況，適時調整。

台中市目前設置路邊汽車停車格共5萬3559格，為提升車格使用效益與周轉率，交通局今年起檢討未收費車格管理情形，至今年9月底，已新增5188格納入收費管理，全市累計4萬6058格實施收費、3276格未收費。

國民黨市議員陳文政接獲居民陳情，指北屯重劃區道路兩側畫設的停車格未收費，遭部分民眾「以車換車」長期占用。

陳文政說，在停車需求最大的市區，有大量車格長期不收費，形同少數人的免費私人車位，守法的民眾反而得花錢停進每小時60元的民營停車場，根本本末倒置，要求市府盤點檢討。

民進黨市議員陳雅惠也批評，路邊停車本就應落實「使用者付費」，才能提升周轉率，市府放任大量車格不收費，車位不流動，民眾被迫停進高額民營停車場，政策失衡引質疑，要求市府檢討未收費車格，並優先將核心區納入收費管理。

交通局長葉昭甫表示，車格畫設後，會先評估使用量與地方民意，再制定收費管理；停車需求高的地方，也會改以差別、累進費率的方式提升周轉率，將滾動檢討未收費車格的使用狀況，並適當調整收費方式。

交通局指出，北屯區重劃區發展快速、住宅與商業活動蓬勃，停車需求增加，今年已分階段將3756格納入收費管理，強化區域車格調度及管理效益，並將持續針對停車需求高，但車格周轉率偏低的區域滾動檢討，逐步納入收費管理，同步觀察各重劃區開發進度與使用特性，適時調整管理策略，提升周轉率。

