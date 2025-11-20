台中運動局專員在職跑攤拚選舉？ 當事人:去年活動照

中部中心／黃毓倫、李柏瑾 台中報導

台中市北屯區最近有民眾發現，現任運動局專員，還沒登記參選市議員，已經悄悄掛上看板，打著盧秀燕子弟兵名號宣傳，民眾在網路爆料，質疑這名專員還在職，卻利用公家資源，穿著運動局背心去跑攤。不過當事人出面澄清，說照片是去年拍的，當時是代表運動局去參加聚餐，並沒有違反相關規定！

台中市街頭，最近出現一幅醒目廣告，上面寫著市議員陳成添強力推薦，北屯新動力吳宗學，人物宣傳照旁邊還註明，是盧秀燕的子弟，吳宗學想參選北屯區市議員的企圖昭然若揭，廣告並沒有不妥，但是，吳宗學卻被民眾貼出照片爆料，有盧媽媽當靠山，運動局機要專員，還未離職利用公家資源，穿著運動局背心，參選北屯區議員，還點名局長難道不知道嗎？照片中可以清楚看到吳宗學就穿著公家背心，而旁邊就是立委黃健豪。

民眾：「不太適合這樣（怎麼說），畢竟還是穿著政府官員的衣服，然後去做一些私底下的事情，所以不太適合。」

民眾：「你自己也是一個會被，一直拍的人的話，可能要注意一下自己的形象，就是在哪裡要穿什麼東西。」





民眾看了照片覺得不妥，而這名被指控公器私用的當事人，也確實還在職，但他大聲喊冤，說跑攤的照片是去年拍的，廣告是最近掛上的，質疑發文者惡意抹黑！

台中市運動局機要專員吳宗學：「那個照片跟我現在的髮型，有點落差，可能不是近期拍攝的，那可能是我去年，九月十月份的髮型，（發文）有點刻意在帶風向，把我跟我工作，還有下班之餘從事的公共事務，綁在一起。」

只是，下班之餘從事什麼公共事務，需要穿公家背心？





台中市運動局機要專員吳宗學：「（出席餐會）本來就跟市政業務有關，因為沒有他們的邀請，我們也沒有身分跟這個角色，去出席這樣的活動。」

聲源：台中市運動局長游志祥：「運動局的宣傳我們當然支持，但是如果你要做其他的，（公務）以外的事務，背心什麼的，不應該把自己的身分，跟公務員連上關係。」

局長強調，公務員不得在上班時間從事非公務活動，而這名專員在下班後代表局處出席餐會，並未違規，會加強約束同仁，謹守公務員相關規定！





