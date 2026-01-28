台中過年前爆禽流感 何欣純：地方政府不容輕忽、鬆懈、怠惰

民進黨台中市長參選人、立委何欣純(右4)參加「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展開幕式。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕證實，豐原豐康牧場為禽流感陽性，7000多隻雞全面撲殺，市府成立前進指揮所。民進黨台中市長參選人、立委何欣純下午參加「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展開幕時說，「防疫視同作戰」，地方政府位居防疫第一線，不容再有任何輕忽、鬆懈及怠惰作為。

何欣純說，去年市民才剛艱辛度過非洲豬瘟疫情，現在再出現禽流感，防疫、檢疫、疫情處理的SOP(標準流程)都已有程序，相關通報、管制、撲殺、疫調、清消、及產品下架回收等，都必須依規落實，若有違法隱匿情事，也必須即時調查清楚。

何欣純指出，台中曾走過非洲豬瘟疫情慘痛教訓，疫情一旦發生，不容再有任何輕忽、鬆懈、怠惰，地方政府位居防疫第一線，應依法行政、全力作為、防堵疫情擴散，相關疫情資訊也要向市民報告，以安市民之心。

