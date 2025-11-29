台中選戰提前炸裂！楊瓊瓔宣布參選引討論 江啟臣間接表態意願

楊瓊瓔昨天宣布參選台中市長後，讓台中市選戰提前激化升溫，在多位政治人物陸續表態的情況下，由於社群平台已掀起大量討論，一股罕見的輿情趨勢也隨之浮現，繼楊、何欣純之後，始終尚未正式宣布參選的立法院副院長江啟臣，也成為討論中最受期待的人選。

江啟臣上午表示，國民黨主席鄭麗文昨天在台中，明確強調「台中一定要繼續執政」，黨中央也已建立相應機制。他因此再度強調，相信黨中央會在顧及黨內和諧、團結與市民期待的前提下，做出最強、最優、最能帶領台中前進的候選人安排。

輿情分析指出，在台中市長選戰尚未正式開跑、國民黨也尚未啟動選舉機制前，楊瓊瓔率先告訴所有台中市民朋友，「我也已經準備好了！」希望能夠跟台中一起進步、一起努力，全力以赴，為台中贏得勝利；隨後何欣純也在個人臉書宣布「一年後的現在，將是台中市長的投票日，也是翻轉台中的新起點。」

在楊瓊瓔宣布參選後，網友的反應相當直接，質疑與反彈聲浪明顯增加，顯示此次宣布並未獲得大多數選民的正面回應；相較之下，民進黨最早宣布參選的何欣純，其網友留言則呈現支持與觀望並存的態度。

面對網路輿情中，被選民自動推向前台，成為這波多方比較下最支持的共識性人選。江啟臣指出，市政永遠優先，讓台中持續發光、讓市民更幸福，是他從政一路走來的信念與初衷。

