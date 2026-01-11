中部中心 ／中部綜合報導

台中市長藍營誰來選，目前還在上演姊弟之爭，立法院副院長江啟臣前進市場發春聯，而立委楊瓊瓔則前進人潮眾多的旱溪夜市爭取支持。而民進黨早早定於一尊，推派何欣純選台中，何欣純深入鄰里，和在地議員合作舉辦座談會，端出政策牛肉拚戰。





台中選戰藍營姊弟還在爭！ 綠定一尊何欣純端牛肉拚戰

何欣純深入鄰里舉辦座談會 端出政策牛肉。（圖／民視新聞）





何欣純拚戰台中市長，深入基層鄰里辦座談，直接跟選民互動，端出政策牛肉，就看選民買不買單，從普發現金說到營養午餐補助，何欣純接地氣，舉辦欣欣向榮座談會，相較於，民進黨的選戰列車早早出發，藍營的姊弟之爭卻還沒落幕，立法院副院長江啟臣起了大早發春聯，也向黨中央喊話，時間不等人了

廣告 廣告





台中選戰藍營姊弟還在爭！ 綠定一尊何欣純端牛肉拚戰

立委楊瓊瓔前進旱溪夜市 搶票搶曝光爭取支持。（圖／翻攝畫面）





而楊瓊瓔前一晚，則是前進人潮眾多的旱溪夜市，跟選民大啖夜市小吃，跟選民互動，坐著吃小吃，直衝夜市搶票搶曝光，姊弟之爭誰來選，16日將由中央黨部及地方黨部和候選人本人，三方進行協調。





原文出處：台中選戰藍營姊弟還在爭！ 綠定一尊何欣純端牛肉拚戰

更多民視新聞報導

被迫跟進免費營養午餐 黃偉哲:遺憾蔣萬安打開潘朵拉盒子

江啟臣韓國瑜合體拜早年 王義川陪議員參選人發春聯

盧秀燕親自喊話有效！催藍營1月底提名台中市長 鄭麗文揭協調時間

