台中選戰！白營江和樹表態挺江啟臣 藍基層疾呼徵召不內耗

民眾黨江和樹透露，黨部看好江啟臣（右）能延續盧秀燕執政。（資料畫面）

國民黨2026年台中市長選戰雖尚未進入正式提名程序，但地方布局已逐漸白熱化。立法院副院長江啟臣近期成為焦點，不僅基層選將紛紛掛出大型合體看板、視其為「最強領頭羊」，民眾黨台中市黨部主委江和樹更公開表態，強調白營在台中市長選戰將尋求「藍白合」，且內部意向傾向支持「具有國際觀」的江啟臣，江能否成功吸納白營選票、延續盧秀燕施政，有待觀察。

台中市人口最多的北屯區被視為選戰指標，更有「市長搖籃」之稱，國民黨市議員參選人許育璿近日率先掛出與江啟臣同框的大型看板，除了大讚江啟臣完整的問政經歷與國際觀，針對黨內初選機制，許育璿直言台中是2028年重返中央的關鍵基礎，具備「輸不得」的壓力。

廣告 廣告

許育璿以2018年江啟臣在初選落敗後展現的高氣度、全力輔選盧秀燕為例，呼籲黨中央應展現決斷力，直接徵召民調領先的江啟臣，避免初選造成內耗，甚至影響現有國會戰力的穩定，唯有儘早定案，才能防止綠營「見縫插針」，並讓中央與地方的建設資源能有效對接，解決北屯及全台中的發展瓶頸。

在跨黨派合作方面，民眾黨中央委員江和樹坦言，黨內在2026台中市長選戰中暫無適合人選，為了避免讓民進黨翻盤執政，「藍白合」是必然選擇。江和樹指出，雖然國民黨內如楊瓊瓔等也是優秀人選，但民眾黨內部目前更支持江啟臣，看中的正是他的國際觀與城市治理內容。江和樹呼籲國民黨應儘快推舉人選，以便與民眾黨談後續合作，並承諾一旦合作定案，白營將全力相挺。





更多《鏡新聞》報導

蔣萬安表態「我是台灣人」 鄭麗文喊同調：不妨礙我們也是中國人

高雄市長初選「4搶1」民調完成 陳其邁讚君子之爭：靜待結果

林佳龍批盧秀燕「逢龍必反」 台中廚餘政策停滯釀非洲豬瘟隱憂