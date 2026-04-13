台中避狼教練入校 民代促落實查核

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台中狼教練案受害者暴增引發關注，民進黨議員張芬郁（左三）等人在市議會質詢時指校方未查人才資料庫所致，憂托育查核也有漏洞，要求落實托育服務系統查驗。（馮惠宜攝）

棒球教練松志彬曾因猥褻男童遭判刑，刑滿後疑因校方未做好查核，竟再度受聘為教練，導致至少46名學童受害，震驚社會。台中市議會13日進行社會局業務質詢，多位民進黨籍市議員憂心教育端的查核漏洞恐同樣存在於托育系統，要求社會局應落實「托育服務整合資訊系統」查核，避免虐兒或狼師轉入托育機構。社會局回應，已確實執行托育機構不適任人員查詢。

市議員蕭隆澤指出，松姓教練性侵案揭發已兩年，社會局雖宣稱提供協助，但絕不能流於口頭應付，必須具體輔導受害學童。

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議員張芬郁、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、陳俞融等人則直指制度漏洞。張芬郁直批，松姓教練案核心問題在於「人才資料庫查核」未落實。她強烈要求社會局應嚴格執行衛福部建置的「托育服務整合資訊系統」，確保托嬰中心聘雇人員前，必須檢附3個月內的刑事紀錄證明並報請核准，杜絕任何違反《兒少權法》的人員進入。

針對議員質疑，社會局長廖靜芝表示，針對松姓教練案，目前全市已通報46名受害者，市府已主動關懷並受理其中39案，其餘屬外縣市的案源則已轉介相關單位處理。

廖靜芝強調，社會局目前確實執行托嬰中心不適任人員查詢，且相關查核系統均已對外開放供機構使用。未來將持續強化受害者輔導機制並嚴格把關。