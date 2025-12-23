台中邁向高效能再生能源 文山焚化廠汰舊換新先期工程動土

提升老舊焚化廠處理效能、改善廢棄物去化量能及環境空氣品質，台中市政府推動文山焚化廠汰舊換新工程，昨(22)日舉行先期工程祈福動土典禮(見圖)。秘書長黃崇典出席致詞表示，文山焚化廠BOT案已於12月11日完成簽約，預計115年動工、118年底完工，119年正式營運，完工後將大幅提升垃圾處理量與發電效率，兼顧環保與能源發展，為台中市建立長遠穩定的垃圾處理機制。



活動由環保局及投資興建廠商台泥文山環保科技股份有限公司進行工程簡報，黃崇典秘書長率領來賓進行祭祀祈福，祈求工程順利圓滿。他表示，此案是配合市政府「15項幸福政策」，推動焚化廠轉型再生能源園區，採促進民間參與公共建設模式辦理，由廠商投資興建新式融合週邊地景的高發電效率焚化爐，完工後每日可處理900噸垃圾，較現有處理量提高達50％，且各項空氣污染物排放減少達44％至90％，有效改善空氣品質，發電效率由15%提升到25％以上，由廢轉能提高能源效率。

環保局指出，文山焚化廠汰舊換新工程總興建期間約4年，整體工程除包含新爐體主體工程外，尚包含舊有行政(辦公)大樓拆除以及施工期間臨時辦公室的搭建等工程，須視整體工程推動期間需要，於不同時期施作不同的工程。環保局已請廠商加速相關工程進度的推行，後續將依工程需求及實際推動進度，陸續啟動各項工程。