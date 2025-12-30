台中都市空間設計大獎登場 匯聚建築界重量級專家

中部中心／綜合報導

第12屆臺中市都市空間設計大獎，終於登場！現場除了表揚本屆最具代表性的建築與公共空間作品，更是匯聚了建築界重量級專家，今年也特別增設"低碳永續建築獎"，希望能夠為市民打造，永續的生活環境。

揭開信封，宣布得獎名單，臺中市都市空間設計大獎頒獎典禮，終於登場，活動從創設以來，已經邁入第12年，

台中市都發局長李正偉：「那我們希望透過這個獎項，讓台中的宜居建築，還有永續還有發展，還有小場域空間的部分，可以由公私合力來打造一個宜居城市。」

都市空間設計大獎，也是全台唯一官方主辦的建築獎項，參選作品包括住宅建築、社會住宅、校園建築、交通設施及多元公共環境空間，今年更是因應全球淨零趨勢，增設"低碳永續建築獎"，

台中市政府祕書長黃崇典：「我們聯合國跟國家的永續發展目標，大家非常注重低碳永續，所以這個建築，還有整個案件的設計過程，如果符合永續低碳的理念的話，這樣的一個精神，那這個會變成我們評選，很重要的一個重點。」

首獎得獎者蔣海芃：「我們強調就是它要跟環境做結合，那宜居陽台也要有生機，要有所謂的生態共好這個觀念，我們希望它變成是一個生態綠島，當不管是鳥類或者是飛行性的動物，飛在天空的時候，都看到下面有一片綠地，可以做一些短暫的棲息。」





將節能減碳、材料循環與環境韌性等納入評選指標，讓建築物不只有美感與機能，也正式從"宜居"邁向新一個新階段！

