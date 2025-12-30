台中都市空間設計大獎 中捷綠線松竹站獲傑出獎

捷運松竹站連舊社公園之通道。

「第12屆台中都市空間設計大獎」揭曉得獎名單，捷運綠線松竹站（G4站）獲得這屆評審青睞，從眾多參賽作品中脫穎而出，拿下公共環境空間獎，成為該競賽作品中唯一獲獎的交通建設類建築。松竹站也成為台中都市空間設計大獎舉辦以來，第一件獲獎的捷運建築作品。

台中市政府捷運工程局長蘇瑞文指出，松竹站是台中捷運綠線與台鐵共構的重要轉乘車站，工法上捷運松竹站較為創新的部分，包含採用「井式基礎」作為高架橋梁之基礎形式，縮減遷移重大民生管線的工程費用，並首創「井式基礎場鑄混凝土套環擋土壁工法」，提昇工程品質並大幅降低施工噪音及粉塵等環境污染之危害。還有在車站外牆裝修作業上運用自創的「懸臂施工平台工法」，減輕施工期間對車站周邊交通影響，同時也落實公安及環保工作並提供友善之施工環境。