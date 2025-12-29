台中都市空間設計大獎 揭曉
臺中市政府昨（二十九）日下午於臺中勤美洲際酒店舉行「第十二屆臺中市都市空間設計大獎」頒獎典禮，正式揭曉本屆得獎名單。第12屆評選最大特色，在於首度設立「低碳永續建築獎」，將節能減碳、材料循環與城市韌性正式納入建築專業評選核心，頒獎典禮由市府祕書長黃崇典及都市發展局局長李正偉擔任主要頒獎人，各獎項得獎名單則由本屆評審委員於典禮現場親自揭曉，展現評選過程的專業性與公信力。
祕書長黃崇典於致詞中指出，都市空間設計大獎不僅是對單一作品的肯定，更是城市價值的宣示，面對氣候變遷與城市快速發展，建築已不只是造型與機能的競技，而是回應環境責任、承載公共利益的重要載體，市府期盼透過獎項引導產業，讓建築在創新之中展現永續，讓設計成為提升市民生活品質的關鍵力量。
第12屆中得獎作品類型多元，涵蓋住宅建築、社會住宅、校園建築、交通設施及公共環境空間。本屆最高榮譽「年度空間設計首獎」由住宅作品「陸府織森」獲得，2、評審特別獎為逢甲大學共善樓和東區協園社會住宅。3低碳永續建築獎︰四季藝術幼兒園－永續生態綠校園，4建築空間獎~卓越獎︰東海大學學生宿舍。經典獎︰臺中市太平區育賢段二期社會住宅。傑出獎︰坤聯發西屯匯。5宜居建築設計獎~卓越獎︰陸府織森。經典獎︰帝璟寬和。傑出獎︰鉅虹深CASA。6公共環境空間獎~卓越獎︰八仙山國家森林遊樂區自然構築計畫。經典獎︰臺中國際會展中心。傑出獎︰捷運綠線松竹站（G4）。7小場域建築空間獎~卓越獎︰蔡內科故居保存再生案。經典獎︰臺中市動物之家後里園區。傑出獎︰原清水信義新村聚落建築群G區。
