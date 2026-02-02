台中都會公園草叢怪怪的⋯撥開驚見白骨！家屬認屍崩潰：去年就失聯了

記者林意筑／台中報導

台中西屯區「都會公園」附近驚見白骨！上個月29日時，有民眾在都會公園旁的都會園路散步時，發現有一處草叢生長怪異、不平坦，好奇心作祟上前查看，沒想到一撥開雜草後驚見有具白骨。經轄區警方調查、確認死者身分，並報請台中地檢署進行DNA鑑定比對。

上個月29日時，有民眾前往西屯區都會公園旁的都會園路散步，過程中發現有一處草叢「長得怪怪的」，生長不平坦，好奇之下上前查看，結果撥開草叢後驚見一具白骨，讓他嚇得立即報警。

台中市第六警分局員警獲報前往，透過查看死者身上的證件，確認死者為57歲陳姓男子，經調查，去年9月時陳男被家人通報為失蹤，且初步在現場未發現有外力介入，死者身分雖經家人確認，但仍經台中地檢署進行DNA鑑定比對。

