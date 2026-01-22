台中酒醉壯男送急診暴走！狂毆護理師「腦震盪」失去意識 院方：協助提告不寬貸

台中澄清醫院中港分院21日發生醫療暴力，護理師遭病人毆打到腦震盪，院方表示將協助同仁提告。（翻攝自Google Maps）

台中西屯的澄清醫院中港分院昨（21日）凌晨發生一起醫療暴力，一名體重逾百公斤的壯男酒後情緒不穩受傷，送到急診室突然暴走拒絕治療，甚至還出拳毆打一名詹姓男護理師，護理師一度失去意識、被診斷出腦震盪的現象。院方強調對醫療暴力零容忍，將協助同仁提告，絕不寬貸施暴者。

據報，事發在21日凌晨4點的澄清醫院中港分院，一名體型魁梧的26歲林姓男子在酒後情緒激動，和妻子爭吵後割腕受傷，被通報119，由救護車載至醫院急診室就醫。

然而林男在處置過程中突然暴走直說自己不要處理傷口、不要縫合，跳下病床想追打幫他處理的醫師，醫師立刻閃避，林男還衝到門診外要找人；林男的妻子原本正在聽詹姓男護理師說明治療過程，未料林男突然衝回來，出拳毆打護理師的頭部，醫院警衛和林妻急忙阻攔，將林男壓制。

護理師遭毆腦震盪 院方力挺同仁提告護尊嚴

詹姓護理師遭毆後一度失去意識，緊急進行檢查，除了有臉部擦傷、挫傷，還有眼睛模糊、頭暈、嘔吐、頸部疼痛症狀，經電腦斷層掃描診斷出腦震盪的現象，還要進一步追蹤。

澄清醫院中港分院副院長蔡哲宏向媒體說明情況，表示本次被毆打的詹姓護理師相當資深，未料竟遭暴力攻擊，院方對醫療暴力採零容忍的態度，對林男表達強烈譴責，總院長周思源和護理部主任黃麗玲也第一時間慰問受傷的同仁。由於醫療暴力屬公訴罪，院方職安室已通報衛生局和地檢署，將全力協助護理師提告，對施暴者絕不寬貸，捍衛醫護的人身安全和尊嚴。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

