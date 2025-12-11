台中酒駕奪命肇事者一審僅判刑10年 侯友宜：是否讓民眾覺得司法離太遠

針對台中酒駕事件判決，侯友宜表示，應要痛定思痛，在司法的量刑上要重新考慮，該重則重。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕台中市日前發生無照酒駕肇事車禍，陳姓醫學生遭酒駕男吳叡旻奪命，一審法院昨將吳男合併判刑十年，讓陳父直言「非常不滿意這樣的判決結果」。新北市長侯友宜今(11)日市政行程中受訪時被問及此事，他表示，完全可以理解被害者家屬的傷痛，酒駕零容忍外，更要採取有效力的方式嚇阻酒駕發生，「我們要去思考，這一次的判決會不會讓民眾覺得司法離我們太遠」，認為司法量刑要重新考慮，該重則重。

侯友宜說，這對被害者家屬而言是難以接受的打擊，完全可以理解他們的心情，這種傷痛無法彌補，對酒駕零容忍外，更要採取有效力的方式嚇阻；截至目前，酒駕仍不斷發生，「我們要去思考，這一次的判決會不會讓民眾覺得司法離我們太遠？量刑這麼輕，為什麼被害者一直一直地在呼籲，尤其累犯仍然沒有辦法嚇阻？」

廣告 廣告

侯友宜表示，應要痛定思痛，在司法的量刑上要重新考慮，該重則重，思考對累犯如何做更好的強制性，必須要做好改革，這是這次事件被害者家屬與大眾的心聲，希望嚇阻酒駕，絕對不要再發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署

台灣記者提問讓國台辦慌了手腳 沈榮欽：另一答戳破了國民黨謊言

劉寶傑再怒轟馬英九「賣台」！重申兩岸絕不能定調是內政

