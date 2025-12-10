台中酒駕男撞死醫大生判決出爐！主播父悲慟：怎麼只判10年

台中日前發生就讀陳姓高醫大男學生，慘遭酒駕、無照又超速外加闖紅燈的男子吳叡旻撞死，吳事發後肇逃被逮回，今（10日）他遭判10年，陳生的主播父親不禁悲嘆：「怎麼只判10年…」。

父子的溫馨合照如今只能成追憶。 （圖／陳姓主播提供）

陳姓主播表示對台中地檢署2位年輕有為的檢察官相當感謝，但對國民法庭法官的判決表示非常不滿意，他難過地說：「一條人命，一條21歲生命、優秀的年輕人就這樣走了，連實現夢想回饋社會的機會都沒有。可惡的肇事者只判10年，而且是這麼重大的惡性的酒駕行為，最後只判了10年。」

陳姓醫大生前途一片看好，卻遭逢死劫。 （圖／陳姓主播提供）

陳姓主播痛心指出，同樣的案例「日本可以判20年、美國無期甚至死刑，台灣這樣判，家屬沒辦法接受，引發社會大眾的關注」、「只判10年，根本沒辦法讓我們覺得有公平正義可言，我強調兒子的性命能對社會發揮影響，期待在酒駕這件事上，應該要有更重的判刑，未來大家戒慎恐懼，不要再有酒駕的行為」、「社群媒體上看到立委王世堅認為殺人償命、不該廢除死刑，應強化執行死刑，不知道王世堅聽到這麼惡性重大的酒駕致死案件只判10年，他又做何感想」。



他也對檢方起訴與法院判決出現的落差，無奈表示：「要從立法修法開始，要包公辦案、懲奸除惡，也要給他尚方寶劍，檢察官沒有尚方寶劍，再怎麼努力也沒辦法，法院也判了一個非常不滿意的刑期，而對於是否會上訴，陳姓主播說：「有跟律師討論過，國審案件很難翻盤，但是可以上訴，會再討論，民事求償的部分還是會對車主以及借車者提告」。

