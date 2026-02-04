台中醉男叫囂遭一刀斃命 凶手被求刑14年6月下午宣判

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井區陳姓男子(47歲)，去年3月20日晚上8點多，酒後到陳姓鄰居屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子(47歲)聽到不爽，隨手拿著1把砍柴刀走出屋外，將陳男推倒後順手刺了一刀，失血過多送醫不治，台中地院國民法庭本週密集進行審理，檢察官認為周男下手「快、準、深、狠」，主張依殺人罪求處13年6月至14年6月，合議庭評議後今天下午將宣判。

去年3月20日晚間，龍井區遊園南路發生一起兇殺案，陳姓男子晚上在家飲酒後，8點多前往陳姓鄰居住處屋外持續叫囂，當時在屋內的周姓男子，怒氣沖沖順手從酒櫃拿著1把砍柴刀走出門，一出門就推倒陳男，接著持刀的右手順勢刺了下去，最後再補上一腳，轉身返回屋內。

陳男被刺後，掙扎起身，接著搖搖晃晃走路返家，一度低頭看著自己的傷口，因沿途鮮血直流，痛到必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後，因失血過多不支倒地，陳男的媽媽發現後趕緊將他送醫，經急救仍不治。

台中地院國民法庭今天上午持續進行審理，檢察官認為，周男面對手無寸鐵的陳男，持砍柴刀刺入陳男接近心臟位置，深達15公分，一刀斃命後還補上一腳，形容周手段就是「快、準、深、狠」，且至今都沒有賠償，也沒有和家屬達成和解。

此外，周男前科累累，自1997年起多次因吸毒涉案，平均每2年不到就犯罪1次，其中還7度被通緝，顯見他有逃避刑事責任的習慣，建議依殺人罪量處13年6月至14年6月刑期，預計今天下午宣判。

