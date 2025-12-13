台中醉男大字形躺路中央「險被車輾過晚7天回家」警一把拉回人間

社會中心／台中報導

警方獲報到場後，立刻將醉男帶回派出所安置。（圖／翻攝畫面）

台中市一名張姓男子（43歲）日前深夜因飲酒過量，不僅記不得住處，更因處在爛醉情況下，將馬路當作床鋪，呈大字型趴臥在車道中央，一個不小心可能就會遭車輛輾過。警方獲報趕抵，緊急將其拖離危險路段，並帶回派出所休息。後續，警員終於聯繫上張男的父親，讓他安全回家。

據了解，張男因聚餐喝到斷片，其柳姓友人決定擔任司機將人載回家，沒想到，在抵達大忠街某社區時，卻遭管理員告知張男「並非住戶」，讓友人瞬間傻眼，之後無論如何詢問張男的住處，對方全都回答不出來，讓柳男非常無奈，在不得已情況下才報警。

廣告 廣告

台中市警一分局公益派出所接獲報案後，隨即派員前往處理。警員到場後，發現該名張男正坐在大樓門口，面對警員和柳姓友人的多次詢問，醉男因意識不清，情緒不穩且拒絕配合，也不願接受柳姓友人安排至旅館休息。為避免衝突擴大，警方暫時請柳姓友人離開，並決定在附近巡邏觀望。

台中男喝茫找嘸回家路，趴在馬路中間呼呼大睡，差點晚7天回家。（圖／翻攝畫面）

未料，僅過了5分鐘、警員返回該地點，竟發現該名醉男已整個人呈大字型趴臥在車道中央。由於該路段在深夜光線昏暗，且為筆直道路，車輛行經時車速較快，醉男的狀況極可能被過往車輛輾壓，後果不堪設想；因此，警員立即上前，緊急將張男拖離危險的車道，並將人扶至騎樓下休息。

隨後，警員嘗試解鎖醉男手機以便聯繫親友，但張男因醉酒連手機密碼都無法輸入。之後，警員憑著耐心與不斷溝通，終於確認該醉漢的身分，在將他載回派出所並透過內部資料查詢，終於成功聯繫上張男的父親，其父親也馬上抵達派出所將張男接回。

台中市警一分局藉此案例呼籲社會大眾，飲酒過量不僅危害自身身體安全，更可能引發交通事故，構成公共危險。民眾在聚餐飲酒後務必互相照應，確保同行親友能安全返家，避免因酒醉失態而發生意外。



更多三立新聞網報導

國中女吸喪屍煙彈「狂顫、倒教室」囂張：若被上銬…幫我錄影發抖音

知名成人片女星入住泰國飯店數小時墜樓亡「生前最後貼文意外引熱議」

鑽免簽漏洞…爸當雞頭、兒泰國「選妃」、女兒買機票「月賺百萬元」

11歲妹猛吐5次原以為腸胃炎「凌晨突癲癇眼上吊」CT一掃腦揭超致命謎團

