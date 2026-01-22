台中醉男疑因「不滿甜度」失控 怒砸手搖店招牌遭送辦

台中市太平區一間飲料店遭顧客持拒馬砸毀招牌，涉案的29歲楊姓男子疑似因感情問題加上酒後情緒失控，購買飲料時對店員應對甜度的態度不滿而失控砸店，警方獲報後將楊男依恐嚇、毀損罪嫌送辦。

招牌遭砸毀。（圖／翻攝畫面，下同）

警方調查，楊男當晚與2名友人外出散心，因感情挫折導致情緒低落，期間飲酒後途經東平路某飲料店，口渴下車購買飲料。店員表示，楊男針對飲料甜度問題提出疑問，但對店家的回應態度感到不滿，隨即情緒失控，抓起路旁的拒馬猛力砸向店家招牌等物品，讓在場店員相當傻眼。

同行的2名友人見狀立即上前制止楊男的脫序行為。太平警方於21日晚間8時20分許接獲通報後，快打警力隨即趕赴現場處理。楊男在友人陪同下，事後主動前往警局自行到案說明案情經過。

警方後續將全案依恐嚇罪及毀損罪嫌依法究辦，提醒民眾應理性處理消費糾紛，切勿因一時情緒失控而觸法。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

