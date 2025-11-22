台中醉男襲警！返爭執現場持玻璃杯砸警濺血 酒醒後不停道歉

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區今(22)日凌晨爆發一起酒後失控攻擊警察事件，33歲梁姓男子酒醉鬧事，竟在警方處理現場時折返突襲，持玻璃杯朝值勤員警猛砸，造成蘇姓警員左臂遭碎裂玻璃劃破濺血，警方當場壓制梁男，梁男清晨酒醒後不停道歉，仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

事件發生在今天凌晨3時17分，第一分局民權所獲報西區篤行路某民宅前發生民眾酒醉爭吵案，38歲林姓男子是屋主，與梁男是姻親關係，梁男深夜到林宅飲酒，本來只是聊天小酌，沒想到幾杯黃湯下肚後情緒越喝越高昂，音量也不斷上升，林擔心深夜擾人清夢，提醒梁男「聲音小一點」，卻意外點燃對方怒火，引發激烈口角。

員警趕抵時，雙方爭吵已暫告平息，梁男也先自行離開，未料就在員警蒐證時，遠處突然傳來快速腳步聲，梁男情緒激動折返，手中還握著一只玻璃杯，衝到近距離後竟朝蘇姓警員猛力揮砸，蘇員反射性舉起手臂以手肘格擋，玻璃杯瞬間爆裂，碎片劃破其左臂，鮮血直流。

其他員警見狀立刻上前強力壓制梁男、上銬逮捕，並協助蘇員送醫，所幸經縫合兩針包紮後無大礙，至於梁男被帶回派出所後醉意未退，直到清晨6點酒醒才驚覺闖下大禍，不停向警方道歉，但警詢後仍依妨害公務與傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

